Bocholter Fahrlehrerin gibt Tipps fürs Autofahren im Schnee

Bocholt - Viele Straßen in Bocholt und Umgebung sind noch mit Schnee und Eis bedeckt. Für Autofahrer bedeutet das eine besondere Herausforderung. Fahrlehrerin Michelle Besten rät zu Rücksicht, Verständnis und Gelassenheit.

Wer nicht regelmäßig in den Skiurlaub fährt, wird es wohl nicht gewohnt sein, auf glatten und zum Teil nicht geräumten Straßen zu fahren. Doch nach dem Wintereinbruch muss sich zwangsläufig jeder damit auseinandersetzen, der sich in diesen Tagen hinter das Steuer setzt. Das BBV hat mit Michelle Besten, Inhaberin der Fahrschule Schaltwerk, gesprochen, was es bei der derzeitigen Witterung zu beachten gilt.

Laut Besten kommt es vor allem auf drei Dinge an: Rücksicht, Verständnis, Gelassenheit. „Viele Verkerhsteilnehmer sind es einfach nicht gewohnt, bei Schnee Auto zu fahren“, sagt die Fahrlehrerin. Markierungen seien nicht sichtbar, teilweise sei nur eine Spur befahrbar und das Auto verhalte sich einfach komplett anders als bei normalen Bedingungen. „Besonders Fahranfänger oder Menschen mit einem neuen Auto müssen sich erst daran gewöhnen“, sagt Besten.

Merkt man, dass der Verkehrsteilnehmer vor einem Probleme hat, ist es wichtig, ihn nicht weiter unter Druck zu setzen. „Wenn jemand vielleicht etwas langsamer fährt als nötig oder die Kurven vorsichtiger nimmt, sollte man gelassen bleiben.“ Gerade jetzt sei der Sicherheitsabstand extrem wichtig. Die Regel „ein halber Tacho Abstand“ (100 km/h gleich 50 Meter Mindestabstand) ist laut Besten überholt. Sie empfiehlt einen ganzen Tacho-Abstand zu halten. „Ich kann nicht einschätzen, wie der Fahrer vor mir reagiert“, so Besten. Darum sei es wichtig, genügend Platz zu lassen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vorbereitung. „Winterreifen sind eigentlich bei dieser Witterung Pflicht“, sagt Besten. Sie weiß aber, dass hierzulande viele Autobesitzer eher zu Allwetterreifen greifen, da wirklich winterliche Verhältnisse hier nur selten vorkommen. Wenn man regelmäßig längere Strecken fährt, sind sie aber unerlässlich.

Das Auto sollte vor Fahrtbeginn geräumt werden. Und damit sind nicht nur die Scheiben gemeint. „Viele vergessen zum Beispiel das Dach. Aber bei einer Bremsung liegt dann alles auf der Windschutzscheibe“, erklärt Michelle Besten. Auch die Scheinwerfer müssen eisfrei sein. Man sollte grundsätzlich mehr Zeit einplanen. Das gilt für die Vorbereitung als auch für die Fahrt selber. Unter Zeitdruck treffe man häufig keine guten Entscheidungen.

Das Anfahren im Schnee im zweiten Gang ist heute eigentlich keine gängige Praxis mehr. Dafür gebe es laut Besten genügend Technik im Auto, die ein Durchdrehen der Reifen verhindert oder zumindest minimiert. Man müsse vielleicht ein wenig mehr mit dem Gas arbeiten, um von der Stelle zu kommen, allerdings sollte das alles in Maßen stattfinden.

Am Montag hatte Besten mit ihrer Fahrschule eine Pause eingelegt, doch gestern ging es langsam wieder los. „So können die Fahrschüler am besten lernen, wie es ist, bei so einer Witterung zufahren. Es muss ja jetzt keine Vollbremsung bei voller Fahrt sein. Und beim Einparken drücke ich dann auch ein Auge zu“, sagt Besten mit einem Lachen. Die Markierungen seien ja schließlich nicht zu sehen.