Bocholter Bahia: Corona halbiert Besucherzahlen

2019 verzeichnete das Bahia mit rund 520.000 Gästen einen neuen Besucherrekord. „Eigentlich wollten wir 2020 durchstarten und dieses Ergebnis noch toppen“, sagt Bäderleiter Mario Sevink. Doch Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der erste und der noch jetzt gültige, zweite Lockdown sorgten dafür, dass sich die Zahl mit rund 240.000 Besuchern nahezu halbierte. Das ist der schlechteste Jahres-Besucherwert seit der Eröffnung des Inselbades im Dezember 1993.

„Dabei hatte das Jahr 2020 vielversprechend begonnen“, berichtet Sevink im Gespräch mit unserer Zeitung. So nutzten im Februar letzten Jahres noch 50.279 Besucher das Bahia „Für den zweiten Monat im Jahr war das der bisherige Höchstwert“, sagt Sevink. Möglicherweise wären es sogar noch mehr gewesen, wenn sich gegen Ende des Monats die Corona-Pandemie nicht schon angedeutet hätte und die Menschen in puncto Kontakt und Nähe zu anderen vorsichtiger geworden wären.

Die erste Schließung wegen der Corona-Pandemie wurde dann am 15. März angeordnet. Die Wiedereröffnung erfolgte 108 Tage später am 1. Juli und fiel quasi mit dem Start der Sommerferien zusammen. „Dabei mussten wir aber die Auflagen durch die Corona-Schutzverordnung beachten“, berichtet Sevink. Doch das eingeschränkte Freizeitvergnügen stand den Bocholtern und auswärtigen Gästen, die vor allem aus den Niederlanden kommen, nur vier Monate zur Verfügung. Am 1. November erfolgte aufgrund des zweiten Lockdowns die nächste Schließung. Die gilt bis heute und ein Ende ist nicht in Sicht. „Ich befürchte, dass wir auch das Jahr 2021 coronabedingt wirtschaftlich fast komplett abschreiben müssen“, sagt Sevink.

Wie sehr Corona dem Freizeitbad das Geschäft vermiest, macht ein Zahlen-Beispiel deutlich: „Eigentlich schließen wir das Bahia nur fünf Tage im Jahr, um alles wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt Sevink. 2020 war das Bahia insgesamt an 168 Tagen dicht. Der wirtschaftliche Schaden ist groß. 2019 machte das Bahia einen Umsatz von rund 3,6 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 1,8 Millionen Euro. Auch 2021 dürfte der Umsatz deutlich unter den üblichen Zahlen bleiben.

Trotz der fehlenden Besucher sind die Becken weiterhin mit Wasser gefüllt. „.Die Technik des Bahias ist für einen laufenden Betrieb ausgelegt“, erklärt Sevink. Um Keimbildung zu vermeiden und die technischen Anlagen und Pumpen zu schützen, müsse die Wassertechnik auf geringem Niveau weiterlaufen. Die Becken bestünden aus Edelstahl „und der arbeitet ohne Wasser, weil der Druck fehlt“, sagt der Bäderleiter. Es bestehe dann die Gefahr von feinen Haarrissen in den Nähten, die dann zu Wasserschäden auch in anderen Bereichen führen könnten.

Dass nach wie vor Wasser in den Becken sei, habe auch den Vorteil, dass die vier Mitarbeiter, die zu Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet werden, weiterhin ihr Schwimmtraining wie Tauchen oder Rettungsübungen absolvieren können. Sevink: „Dieses Training ist wichtig, denn demnächst stehen Prüfungen an.“

Das Bahia beschäftigt nach seinen Angaben insgesamt 128 Arbeitnehmer, davon sind fünf in der Ausbildung. Von den 47 festangestellten Mitarbeitern befinden sich 41 in Kurzarbeit. „Vor Ort nutzen unsere Techniker die Schließphase für Reparatur- und Verschönerungsmaßnahmen“, sagt der Bäderleiter.