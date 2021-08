Der Bocholter Büchermarkt ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Zum 30. Mal findet der Markt am Sonntag, 5. September, von 11 bis 18 Uhr statt. Durch eine Baustelle am Ostertor kann er aber nicht wie gewohnt am und im Kunsthaus veranstaltet werden – stattdessen zieht der Büchermarkt erstmals auf den Gasthausplatz.