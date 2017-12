Bocholter CDU uneins über Schuldendeckel

Bocholt - CDU-Fraktionschef Thomas Eusterfeldhaus will den starren Schuldendeckel verändern. Das ist nicht neu. Das hatte er bereits Anfang Oktober in einem BBV-Interview angekündigt. In seiner Haushaltsrede vor Weihnachten bekräftigte er das noch einmal. Und stieß prompt auf Widerstand innerhalb der Partei. Die CDU scheint gespalten.