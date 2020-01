Bocholter CDU wirft Fabi mangelnde Neutralität vor

Bocholt - Nach dem „Bürgerabend“ zum Nordring, den Familienbildungsstätte und Nabu am Montag gemeinsam veranstaltet hatten, wirft die Bocholter CDU der Fabi mangelnde Neutralität vor. In einem Offenen Brief an Fabi-Chef Christian Jung kritisiert Parteichef Lukas Kwiatkowski zudem Äußerungen von Fabi-Mitarbeiter Ulrik Störzer und Nabu-Sprecher Michael Kempkes. Die hatten auf der Veranstaltung die Ablehnung des Nordrings als christliche Einstellung dargestellt.