Bocholt - Der Ärztliche Direktor des St. Agnes-Hospitals Dr. Olaf Baumhove hatte im BBV-Interview erklärt, dass es Hoffnung auf eine Trendwende in der Corona-Pandemie gebe, wenn die Infiziertenzahlen am Freitag bundesweit unter 20.000 gelegen hätten. Das war nicht der Fall. Was nun?