Bocholter Diebesgut bei Durchsuchungen aufgetaucht

Bocholt/Düsseldorf - Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion in den Niederlanden und Belgien hat ein Einsatzteam der Polizei aus Düsseldorf zahlreiche Fahrzeuge und Wertsachen sichergestellt, die unter anderem in Bocholt gestohlen worden waren. Die Polizei war gegen eine international agierende Oldtimer-Bande vorangegangen, heißt es in der Mitteilung.