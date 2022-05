Bocholt - Der Grundschulverbund Diepenbrock in Bocholt will sich bereits zum kommenden Schuljahr in „Maria-Montessori-Schule“ umbenennen. Bei der Schulaufsicht gibt es allerdings noch offene schulrechtliche Fragen, sagte Bocholts Schuldezernent Thomas Waschki dazu im jüngsten Schulausschuss.