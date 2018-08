Bocholter Ebay-Verkäufer muss lange in Haft

Bocholt. Das Urteil hat es in sich: Wegen gewerbsmäßigen Betrugs schickte das Schöffengericht am Mittwoch einen 27-jährigen Bocholter für drei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Der Mann hatte in 28 Fällen auf der Internetplattform Ebay Gegenstände angeboten, die er gar nicht besaß und dafür insgesamt knapp 7000 Euro kassiert.