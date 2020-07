Bocholter Euregio-Gymnaisum bereitet sich auf Container vor

Bocholt - Nach der überraschenden Schließung des Euregio-Gymnasiums in Bocholt wegen schwerer Brandschutzmängel will die Stadt in den Ferien mobile Gebäudeteile an der Schule aufstellen. Zum Schulstart sollen zwei Drittel der Räume im Gebäude wieder benutzbar sein. Ein Abriss des Haupttrakts gilt weiter als wahrscheinlich.