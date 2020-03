Bocholt - Ein ehemaliger Student wird Professor: Prof. Dr. Raphael Herding wird an der Westfälischen Hochschule in Bocholt zum Sommersemester an den Lehrstuhl für Informatik und Softwaretechnik berufen. Das teilte die Hochschule jetzt mit. Das Besondere: Der 33-Jährige studierte einst selbst an der Hochschulabteilung in Bocholt.