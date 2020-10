Bocholt - Manchmal hilft die Feuerwehr auch in sehr ungewöhnlichen Fällen. Und so einer ereignete sich am Sonntagmorgen in Hemden: Dorthin wurde die Bocholter Feuerwehr Bocholt gerufen, um einen nicht alltäglichen Einsatz zu leisten: Es ging um einen Papagei, der entflogen war und auf einem Baum hockte.