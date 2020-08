Bocholter Feuerwehr im Dauereinsatz

Bocholt - 36 Einsätze hat die Feuer- und Rettungswache am Freitag zwischen 8 und 22 Uhr absolviert. „Der Großteil entfiel bei den hochsommerlichen Temperaturen auf den Rettungsdienst mit 12 Krankentransporten und 16 Notfalleinsätzen“, berichtet die Feuerwehr. Der Löschzug rückte auch noch zu zwei Logistikfirmen am Schlavenhorst und an der Hindenburgstraße aus, bei denen die Brandmeldeanlagen Alarm ausgelöst hatten.