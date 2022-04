Bocholter Firma Antony IT will weiblicher werden

Bocholt - Nach einer Studie des Internetverbandes sind gerade einmal 16 Prozent der Arbeitnehmer in der deutschen IT-Branche weiblich. Doch in der Branche herrscht ein großer Fachkräftemangel. „Es ist sehr schwer bis unmöglich, qualifizierte Mitarbeiter zu finden“, sagt Lukas Bauhaus, Geschäftsführer der Bocholter Firma Antony IT.