Bocholter Firma erfasst Bäume für den Kreis Borken digital

Gemeinsam blicken Ralf Jürgens (rechts), Leiter des Interkommunalen Bauhofs in Gescher, und Markus Bauhaus von der Firma Stell auf die App, in der die Daten für die einzelnen Bäume erfasst werden. Bauhof-Mitarbeiter Christoph Tekaat zeigt, wie das notwendige QR-Code-Schild mit einem Nagel am Baum angebracht werden kann.