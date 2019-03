Bocholt - Am Montag beginnt die Hannover Messe. In der Vergangenheit präsentierten sich auf der größten Industriemesse der Welt auch immer Bocholter Firmen. Doch in diesem Jahr ist Bocholt so schwach vertreten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das hat die unterschiedlichsten Gründe, wie eine BBV-Umfrage bei den Unternehmen ergab.