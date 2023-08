Bocholt - Am Montagabend sind die Bocholter Kevelaer-Pilger wieder in die St.-Georg-Kirche eingezogen. Der Vorstand zeigt sich zufrieden mit der Streckenänderung, der neuen Versorgung zur Mittagspause und dem Nachwuchs an Sanitätern. Die Pilger-Zahl war ähnlich wie im letzten Jahr.