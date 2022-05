Bocholt - Bürgermeister Thomas Kerkhoff hatte Freitagnachmittag mit seiner Ansprache zur offiziellen Eröffnung noch gar nicht begonnen, da hatten die ersten Kinder die Rutsche am Liebfrauenplatz bereits in Betrieb genommen. Sie gehört zu den „Bocholter Gärten“, die an neun Stellen in der Innenstadt bis in den Juni für mehr Aufenthaltsqualität sorgen sollen.