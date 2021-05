Bocholter Galerie Wissing schließt nach 119 Jahren

Bocholt – Mit Corona habe die Entscheidung nichts zu tun, betont Magitte Wissing im Gespräch mit dem BBV. „Wir haben einfach das Alter erreicht“, sagt ihr Mann Karl Wissing. Er ist 80 Jahre alt, seine Frau 65. Da sei es an der Zeit, an den Ruhestand zu denken. Ende Juni, vielleicht auch etwas später, wird das Ehepaar seine Galerie Wissing an der Langenbergstraße schließen – für immer.