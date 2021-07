Bocholt - Die fröhliche Stimmung an den Tischen auf der Ravardistraße ist ansteckend: Da wird angestoßen, munter geplaudert und gelacht. Es ist ein kleines Stück Normalität in der Krise. Doch für Restaurantbetreiber und Gastwirte ist es eine Erholungspause in stürmischen Zeiten.