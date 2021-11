Bocholter Geschichte in 182 Stickern

Bocholt - „Nörgens bäter as in Bokelt“ heißt das historische Sticker-Sammelalbum, das zum 800-jährigen Bestehens Bocholts erscheint. „Es ist die erste echte Aktion zum Stadtjubiläum“, sagt am Mittwoch Erster Stadtrat Thomas Waschki bei der Vorstellung des Albums im Bürgerzentrum Biemenhorst. Gesammelt werden können die Sticker dann ab kommenden Montag, 15. November. Erhältlich sind sie dann beim Einkauf in sechs Edekamärkten in Bocholt.