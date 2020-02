Bocholter Grüne streiten über ihre Bürgermeisterkandidatin

Bocholt - Grünen-Chefin Monika Ludwig hatte gerade erfreut verkündet, dass die Zahl der Parteimitglieder in Bocholt auf fast 50 gewachsen ist. Zur Bürgermeisterkandidatin sollten die Grünen sie nun bei ihrem Parteitag wählen. Doch dann kündigte sich Widerstand an. Gregor Kroesen, Professor an der Bocholter FH, wollte zunächst darüber diskutieren, ob die Grünen überhaupt einen Kandidaten ins Rennen schicken. Und dann stellten er und prominente Mitglieder wie Hildegard Frieling-Heipel und die Grünen-Ratsfrau Vera Timotijevic die Kompetenz der Parteichefin infrage.