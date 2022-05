Bocholter Grundschüler sind Beethoven-Fans

Bocholt - 212 kleine Beethoven-Fans sitzen aufgeregt am Montag in der blauen Halle der Aula der Kreuzschule in Mussum. Notengirlanden zieren die Decke und die Grundschüler halten kleine selbst gebastelte Sterne in der Hand. Pünktlich zur Mittagszeit nimmt Dackel „Dackl“ die Grundschüler mit zu einer Begegnung mit dem berühmten Komponisten, der 1770 in Bonn geboren wurde.