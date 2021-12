Bocholter Handwerker machen bei WDR-Doku-Serie mit

Bocholt - Am Montag, 3. Januar, startet die dritte Staffel der WDR-Doku-Serie „Passt, wackelt und hat Luft“. Der Fernsehsender begleitet bei diesem Format Auszubildende in Handwerksberufen auf den Baustellen. Mit dabei sind in der neuen Staffel mit Sebastian Busse (33) und Stefan Jotzo (30) zwei Mitarbeiter der Bocholter Firma „Die Bädergalerie“.