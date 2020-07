Bocholter Hilfsorganisation Kaibigan sammelt 30.000 Euro an Spenden

Bocholt - Die Not auf den Philippinen in der Corona-Krise wächst jeden Tag. Essen und Medikamente: Das ist es, wofür Pater Heinz Kulüke die von der Hilfsorganisation Kaibigan in Bocholt gesammelten Spenden deshalb in erster Linie ausgegeben hat. Fast 32.000 Euro an Hilfsgeldern seien hier zusammengekommen, berichtet Kaibigan-Sprecher Josef Schwarz.