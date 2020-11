Bocholt - Der heimische Honig weist auch in diesem Jahr eine hervorragende Qualität auf. Das ist das Ergebnis der Honigbewertung in Westfalen-Lippe, an der auch zahlreiche Imker des Imkervereins Bocholt und Umgebung teilnahmen. In Münster-Wolbeck waren 1061 Honiglose mit je drei Pfundgläsern begutachtet worden.