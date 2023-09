Bocholter Industriepark soll ab 2030 Wasserstoff erhalten

Der Industriepark in Mussum

Eine entsprechende Absichtserklärung haben jetzt die Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW) und die Thyssengas GmbH aus Dortmund unterzeichnet.

Demnach soll die Thyssengas GmbH ab 2030 den Wasserstoff an die BEW ausspeisen. Es bestehe bereits eine Ferngasleitung von Thyssengas, die für den Transport verwendet wird, teilt die BEW mit. Der Leitungsanschluss erfolge über die Rheinschiene.

Einen konkreten Verwendungszweck gibt es laut Jürgen Langert, Abteilungsleiter Verteilung Gas, Wasser bei der BEW, noch nicht. Allerdings hätten bereits ein paar Firmen Interesse an einer Versorgung angemeldet. „Die Firmen sind ja gezwungen, in Zukunft CO2-neutral zu produzieren. Grüner Wasserstoff kann dafür eine gute Lösung sein“, so Langert. Bislang sei der Wasserstoff noch nicht grün, aber es werde dazu kommen.

Bislang ist das Ganze aber noch eine „verbindliche Absichtserklärung“. Grund dafür sei, dass noch einige Details zu klären seien. Auch an der Ferngasleitung müssen noch Arbeiten vorgenommen werden. So brauche es unter anderem einen Übergabepunkt im I-Park. Und dann geht es unter anderem auch um die Frage, ob der gesamte I-Park an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden soll oder zunächst nur ein paar große Abnehmer.