Bocholter Italia-Club feiert 50. Geburtstag

Bocholt - Der Italia-Club Brüderlichkeit feiert seinen 50. Geburtstag. Zu diesem goldenen Jubiläum hatte der Verein um Gründungsmitglied und Präsident Emanuele Mascolo am Sonntagvormittag zu einem Empfang mit namhaften Gästen eingeladen. Gefeiert wurde genau dort, wo am 18. Februar 1968 alles begann: in den Räumen der Pfarrgemeinde Liebfrauen.