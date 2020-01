Bocholter Jungunternehmer verkaufen Zitronenwasser mit Koffein

Bocholt - Die Jungunternehmer Jan Oostendorp und Sonja Wüpping aus Bocholt verkaufen unter dem Namen „Fh2ocus“ Koffeinwasser mit Zitronengeschmack. „Wir wollten eine gesunde Alternative zu Energiedrinks schaffen“, sagt Sonja Wüpping. 2018 haben sie ihr Start-up-Unternehmen gegründet. Am Freitag, 17. Januar, ziehen sie mit ihrer Geschäftsidee für zwei Wochenenden in den Pop-up-Store in der Osterstraße.