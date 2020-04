Bocholt - Ungewöhnlich leer waren sie in den vergangenen Wochen, die Kirchen in Bocholt. Grund waren die Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ab dem 1. Mai darf es nun wieder Gottesdienste geben. Voraussetzung dafür ist, dass die Kirchen besondere Vorkehrungen treffen, um den Kontakt unter den Gläubigen so weit wie möglich zu vermeiden.