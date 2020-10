Bocholter Kirmeserinnerungen

Bocholt - Eigentlich präsentiert die BBV-Redaktion in der Ausgabe am dritten Samstag im Oktober immer eine Fotoseite mit aktuellen Bildern von der traditionellen Herbstkirmes. Aber die fällt bekanntlich wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Deshalb hatte die Redaktion im Vorfeld Leser gebeten, uns alte Kirmesfotos zu schicken und dazu auch ein paar Sätze zu schreiben, was sie mit dem Bild verbinden.