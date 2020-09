Bocholter Koffeinwasser-Start-up macht Löwen-Deal

Bocholt - Das Bocholter Start-up Flowkiss (ehemals Fh2ocus) hat in der Höhle der Löwen den Zuschlag bekommen. Gleich vier Investoren waren an der Idee und den beiden Gründern interessiert. Mittlerweile gibt es das Koffeinwasser von Jan Chris Oostendorp und Sonja Wüpping in ganz Deutschland zu kaufen. Ihrer Heimat Bocholt bleiben die zwei Gründer aber weiterhin treu, sagen sie.