Bocholter Konkurrenz für Pumuckl

Bocholt - Für Lotta Oechtering war es am Mittwochmittag ein großer Moment: Bürgermeister Thomas Kerkhoff überreichte ihr auf dem Kubaai-Spielplatz das erste Exemplar des Kinderbuchs „Bokeltje ist überall“, das zum 800-jährigen Stadtjubiläum erschienen ist. Aber Lotta bekam das Buch nicht einfach so. Sie ist am Mittwoch zehn Jahre alt geworden und erhielt so auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk.