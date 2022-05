Bocholter Kulturrucksack mit spannenden Workshops für junge Menschen

Bocholt - Der Kulturrucksack hält wieder ein großes Angebot für Kinder und Jugendliche bereit. 22 Projekte aus den Bereichen Kunst, Musik, Sport, Schauspiel, Film oder Fotografie finden ab dem 21. Mai und bis zum November statt und richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. In Bocholt leben 3200 Menschen in diesem Alter.