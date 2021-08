Bocholt - Ein „Paukenschlag“ sollen sie werden, die Bocholter Kulturtage. So bezeichnet es Guido Schrader von der Musikschule Bocholt-Isselburg. „Wir freuen uns darauf, dass wir in der Endphase von Corona mit der Kultur richtig loslegen können“, so sagt der Erste Stadtrat Thomas Waschki.