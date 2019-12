Bocholter Lehrerchor singt im Fernsehen

Bocholt - Schafft es Bridgeman, der Lehrerchor des Bocholter Berufskollegs am Wasserturm, am Freitag in die nächste Runde des Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ im WDR-Fernsehen? Das dürfen die Chormitglieder noch nicht verraten, denn die Sendung wurde in der Zeche Zollverein in Essen aufgezeichnet. „Wir können leider auch nicht sagen, welches Lied wir gesungen haben“, sagt Karin Lörcks.