Bocholt - Die Stadtverwaltung in Bocholt ist seit 11.11 Uhr fest in Möhnen-Hand: Pünktlich zur närrischen Uhrzeit hat an Altweiber das Damenkomitee der BoKaGe Bürgermeister Nebelo einen Besuch abgestattet. Gefeiert wurde dann erstmals im Gigaset-Gebäude.