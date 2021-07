Bocholter Musiker erhält Fanpost aus Indien

Bocholt - Mit der Band „Mallevs Maleficarvm“ hatte Marius Berendsen vor fünf Jahren sein erstes Metal-Album veröffentlicht. Jetzt hat der begeisterte Metal-Head aus Bocholt eine neue Platte am Start. Mit der neuen Band „Tragedy and Triumph“ hat Berendsen das Debut-Album „Where Mountains Rise and Hearts Fall“ veröffentlicht. Und das kommt auch international gut an.