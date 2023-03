Bocholt - Am Montag entscheidet der Regionalrat in Münster, ob das Fördergeld für einen Nordring-Abschnitt in Bocholt gestrichen wird. Bürgermeister Kerkhoff ist zuversichtlich, dass es nicht so kommt. Grünen-Chefin Ludwig hatte derweil im Vorfeld mit dem Verkehrsminister telefoniert.