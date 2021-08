Ordensschwester berichtet in Bocholt von ihrer Arbeit in Äthiopien

Bocholt - Seit rund 25 Jahren unterstützt der EineWelt-Kreis St. Paul der Pfarrei Liebfrauen Schwester Dr. Rita Schiffer. Die missionsärztliche Ordensschwester arbeitet als medizinische Direktorin und Gynäkologin im Attat-Hospital in Äthiopien. Nun war Schwester Rita zu Besuch in Bocholt. Im Gottesdienst am Sonntag berichtete sie über ihre Arbeit in Afrika.