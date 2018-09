„Bocholter Pepperoni“ für Sebastian Pufpaff

Bocholt - Kabarettist Sebastian Pufpaff (41) bekommt in diesem Jahr den NRW-Kleinkunstpreis „Bocholter Pepperoni“. Der zweite Preisträger ist Frank Lüdecke (57). Den Ehrenpreis der Stadt Bocholt erhält in diesem Jahr Heinrich del Core (57). Die Preisverleihung findet am Samstag, 6. Oktober, im städtischen Bühnenhaus statt. Der NRW-Kleinkunstpreis „Bocholter Pepperoni“ wird alle zwei Jahre vergeben.