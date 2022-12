Bocholter Pfarreien suchen noch Sternsinger

Bocholt - In den drei katholischen Pfarreien Bocholts ziehen Anfang Januar wieder die Sternsinger von Haus zu Haus. Coronabedingt war dies in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen oder hatte nur eingeschränkt stattgefunden. Das Motto der Sternsingeraktion für 2023 lautet: „Kinder schützen – Kinder stärken“. Der Blick der Aktion richtet sich auf den Schutz von Kindern und die Beachtung ihrer Rechte in Indonesien und weltweit.