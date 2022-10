Bocholt - Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 65 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt, wie die Polizei nun mitteilt. Der Bocholter wollte bei grüner Ampel gegen 11 Uhr auf dem Radweg der Dingdener Straße die Schaffeldstraße in Richtung Dingden überqueren.