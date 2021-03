Bocholt - Wer in diesen Tagen ein neues E-Bike bestellen will, der wird wohl so bald nicht mit einer Lieferung rechnen können. Grund ist die erheblich gestiegene Nachfrage in Verbindung mit coronabedingten Produktionsausfällen. Und nun kommt noch die Havarie im Suez-Kanal dazu, berichten Bocholter Radhändler.