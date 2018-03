Bocholter Radstation soll vollautomatisch werden

Bocholt - Die Radstation am Busbahnhof ist seit mehreren Wochen geschlossen. Grund ist eine Erkrankung des Pächters, teilt Vermieter Hartmut Fahrland auf BBV-Anfrage mit. Um den Betrieb fortsetzen zu können, will Fahrland die Station vorübergehend wieder mit einem „Notlaufprogramm“ öffnen. Mittelfristig will er dort eine moderne, vollautomatische Anlage installieren.