Bocholt - Das Rathaus schottet sich ab. In der Corona-Krise hat das Bocholter Rathaus am Samstag umfangreiche Maßnahmen bekannt gegeben, um die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter zu minimieren. Generell gilt ab Montag: Alle Dienststellen sind nur in dringenden Fällen und nach telefonischer Terminvereinbarung erreichbar.