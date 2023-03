Bocholter Repair Café: Hartnäckige Tüftler auf Spurensuche

Bocholt - Zwei Mal im Monat gehen die Ehrenamtlichen auf Spurensuche – sie suchen Fehler. Die befinden sich in der Regel in elektronischen Geräten, die eigentlich noch gut in Schuss sind, aber eben nicht mehr hundertprozentig funktionieren. Im Repair Café in der Familienbildungsstätte am Ostwall setzen die Ehrenamtlichen alles daran, den Fehler zu finden und das Gerät zu retten.