Bocholter SPD-Spitze: „Doppelspitze ist ein echter Vorteil

Bocholt - Seit zehn Monaten hat die Bocholter SPD eine Doppelspitze. Theresa Schuurmann und Tim Schülingkamp geben den Ton in der Partei an. Es war gleichzeitig ein Generationswechsel. Beide sind jünger als 30 Jahre. Im Interview sprechen sie über die vergangene schwierige Zeit, den Frauenanteil in der Partei und die Arbeit in der Doppelspitze.