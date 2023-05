Bocholter Schüler bauen Nistkästen für bedrohte Rauchschwalben

Bocholt - Rauchschwalben gelten als Glücksboten und sind wegen ihres ausgeprägten Appetits auf Insekten gern gesehene Sommergäste in Kuhställen. Seit Jahrhunderten gehören sie zum Hofleben. Leider gehen ihre Bestände – wie auch die der Mehlschwalben, die an Häusern in unseren Siedlungen brüten – stetig zurück, sagt Sonja Köhler.