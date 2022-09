Bocholt – An den Rekordsommer 2018 reicht der Sommer 2022 in Bocholt nicht ganz heran, aber er landet in allen drei relevanten Bereichen weit vorne: So belegt er sowohl bei der Temperatur und beim Niederschlag als auch bei den Sonnenscheinstunden jeweils den dritten Platz in den jeweiligen Vergleichszeiträumen.